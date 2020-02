Stadio – Su Orsolini la Juve ha una clausola di riacquisto verbale

Giallo Riccardo Orsolini. Da Torino si parla di un diritto di riacquisto verbale della Juventus a 26 milioni, l’agente del giocatore Donato Di Campli invece annuncia la volontà di Orsolini di continuare al Bologna e conferma il fatto che il club rossoblù è proprietaria del cartellino al 100%.

Stadio oggi titola ‘Orsolini, un caso’. Il quotidiano conferma il diritto verbale di riacquisto per la Juventus a 26 milioni nel 2020 e 30 nel 2021, ma in questo momento i bianconeri non avrebbero ancora preso una decisione a riguardo. In casa Bologna invece, secondo Stadio, nessuno si pronuncia.