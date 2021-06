Stadio – Skorupski più sì che no. Bardi in pausa

La situazione portieri in casa Bologna

Con Da Costa uscito, niente rinnovo di contratto, e Ravaglia destinato a un prestito in Serie B, il Bologna ha ora in casa Lukasz Skorupski come primo portiere e dovrà trovare un secondo all'altezza. Sul polacco ad oggi è più sì che no in ottica permanenza. Per Stadio il club non ha intenzione di rinnovare il contratto che scade nel 2023 e questa potrebbe essere l'estate buona per cederlo, il Bologna si guarda attorno in tutti e due i sensi: se arrivassero offerte verrebbero valutate, ma dall'altro se il mercato non offrirà alternative credibili si andrà avanti. Come secondo portiere si è parlato di Bardi, ma oggi ci sarebbe una pausa. Bologna e Frosinone sono d'accordo, i rossoblù rileverebbero il contratto fino al 2022 da 400 mila euro, ma senza l'intenzione di allungarglielo ora. Prima verrà valutato. La situazione? Piccola pausa ma Frosinone e Bologna stanno cercando di convincere Bardi ad accettare.