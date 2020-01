Stadio – Si continuano a valutare i profili di Coentrao e Nagatomo

Si continua a valutare se rinforzare o meno il reparto arretrato in casa Bologna. I dirigenti rossoblu starebbero infatti decidendo insieme a Sinisa se inserire o meno un ulteriore giocatore nelle rotazioni. Dopo la buona prestazione di Paz a Ferrara e il recupero di Denswil al momento gli emiliani non sembrano voler comprare ulteriormente. Tutto dipenderà ovviamente anche dalle offerte che potrebbero presentarsi.

Un centrale di livello tornerebbe sicuramente comodo a Mihajlovic. Resta però pur sempre vero che al Bologna mancherà un terzino sinistro di ruolo ancora per qualche settimana. Il mercato al momento non offre molto. Le uniche opzioni al momento percorribili anche se poco probabili per il Bologna sono Coentrao e Nagatomo. Al momento però né Bigon, né Sabatini sono convinti di queste operazioni.