Stadio – Servono una punta e un difensore

Squadra corta, solo due cambi in panchina domenica contro il Napoli, mercato estivo imbastito male e portato a termine in maniera insufficiente. Il Corriere dello Sport Stadio è fermamente critico sull’attuale gestione del Bologna.

Sinisa Mihajlovic non ha particolari mosse da effettuare in questa fase, ha i giocatori contati e in estate aveva chiesto determinate pedine poi mai arrivate. Per questo motivo il quotidiano ribadisce la necessità di acquistare a gennaio un difensore e una punta, uomini che la società deve mettere a disposizione del tecnico alla riapertura del mercato, dopo il no agli svincolati. Le valutazioni errate del Bologna possono ancora essere rimediate – chiude Stadio – sperando che già da ora Bigon e Sabatini siano al lavoro su questa situazione e che Fenucci informi Saputo che sarebbe bene non scherzare col fuoco.