Stadio – Per Barrow è tutto pronto

Il Bologna si muove sul fronte Musa Barrow e prova a chiudere.

Il Corriere dello Sport Stadio oggi titola in prima pagina ‘Barrow, è tutto pronto’. Affondo del Bologna per l’attaccante dell’Atalanta, a breve un incontro risolutore tra i due club con un vertice tra Sabatini e Percassi. Il posto in avanti lo dovrebbe liberare Destro, destinato al Genoa. Mihajlovic ha deciso, vuole Barrow e il Bologna è pronto ad impegnarsi nell’operazione. Le alternative sono Zaza, Piatek e Cutrone.