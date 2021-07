Stadio – Otto prestiti di rientro

Otto giocatori di rientro dai prestiti

Al Bologna, dopo un anno di prestiti vari, rientreranno otto giocatori che non faranno parte dei piani tecnici di Sinisa Mihajlovic. Diego Falcinelli, per esempio, ha fatto bene in Serbia alla Stella Rossa ma ha deciso di tornare in Italia. Per lui ipotesi Perugia. Non solo, Donsah rientra e lo cerca l'Empoli, poi ci saranno da piazzare anche Calabresi, non confermato dal Cagliari, e Okwonkwo. Non è finita, per Paz piste argentine e per Denswil una trattativa aperta per continuare al Bruges. Di rientro anche Corbo e Kingsley.