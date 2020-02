Stadio – Orsolini vale 70

Riecheggiano ancora le parole di Walter Sabatini ieri sera al Pallone nel 7 sul futuro di Riccardo Orsolini.

Ammesso l’accordo verbale con la Juventus sul riacquisto, il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact ha però dichiarato fuori dal mercato il talento mancino ex Atalanta. Il Bologna vuole tenere Orsolini e per Sabatini il giocatore non vale meno di 70 milioni. L’edizione odierna di Stadio apre su questo: ‘Orsolini vale 70′ – è il titolo che campeggia in prima pagina – Sabatini dichiara incedibile il giocatore e per la prima volta fa una valutazione seria’. Nelle pagine interne il pensiero di Saputo espresso da Sabatini ieri: “Anche per il presidente è incedibile”.