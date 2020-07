Stadio – Mihajlovic vuole tre titolari, ma il budget…

Dopo lo sfogo di sabato sera nel post Milan-Bologna, Sinisa Mihajlovic ha passato la palla alla società.

Secondo quanto riportato da Stadio, il tecnico serbo chiede tre rinforzi titolari dal mercato, due difensori e un attaccante, ma Joey Saputo, alle prese anche con le perdite dei Montreal Impact post Covid, potrebbe aver chiuso i rubinetti. A fine stagione è già in programma un summit di mercato, da capire se Saputo tornerà fisicamente a Bologna o se sarà in video conferenza. Per quanto riguarda le possibili mosse, in difesa è vicino De Silvestri, ma c’è da capire se Tomiyasu traslocherà in mezzo, in attacco Sinisa aveva indicato una lista di possibili nomi prima della pandemia ma alla fine, senza ricorrere al mercato, Barrow potrebbe fare la prima punta, mentre in mezzo ci sarebbero alcuni giocatori che non danno adeguate garanzie al tecnico. Ma quattro titolari appaiono troppi per il budget risicato del Bologna post Covid.