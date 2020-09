Stadio – Mihajlovic: “Gioco io”

Il Covid ha tolto risorse al Bologna e in generale al mercato, così Sinisa Mihajlovic si scalda per sopperire al ruolo di centrale che doveva essere una delle pedine da acquistare sul mercato.

E’ il solito Mihajlovic quello che ha incontrato i giornalisti ieri per la prima conferenza stampa in presenza fisica con il tecnico post Covid. E proprio sul mercato il serbo ha lanciato la sua gag: “Non arriva un centrale? Gioco io, mi sto allenando, ma duro solo mezz’ora”. Il serbo aveva chiesto sul finale di stagione tre pedine, difensore centrale, punta e terzino destro: il primo non arriverà, il secondo si spera sia Supryaga, il terzo è De Silvestri. Restando sulla difesa, senza innesti, stasera a San Siro potrebbero giocare De Silvestri a destra, Danilo e Tomiyasu in mezzo, Dijks a sinistra.

Fonte – Stadio.