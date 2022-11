Stadio – Mercato, si tenta con gli scambi

L'agente Tullio Tinti sarà a breve chiamato in causa per quanto riguarda il futuro di Emanuel Vignato e Nicola Sansone, due pedine che il Bologna può utilizzare per prelevare sul mercato in entrata le pedine richieste da Thiago Motta. Sono due situazioni diverse, Sansone, 1.6 milioni di ingaggio, è in scadenza e l'addio definitivo sembra inevitabile, mentre Vignato va in scadenza nel 2024: se verrà rinnovato si cederà in prestito, altrimenti a titolo definitivo. Entrambi possono finire in uno scambio di mercato con il Verona. Le pedine interessanti in casa scaligera sono Darko Lazovic e Josh Doig. Su Vignato ci sarebbe anche un interesse dell'Empoli.