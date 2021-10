Stadio – Mercato Bologna, arriva l’esterno destro

Il Bologna guarda già al mercato di gennaio

Il quotidiano si sofferma su quello che potrà essere il mercato invernale del Bologna e nel mirino ci sarebbe un esterno destro, più probabilmente un quinto di centrocampo visto il nuovo modulo varato da Sinisa Mihajlovic. Il responsabile scouting Marco Di Vaio avrebbe già visionato dal vivo qualche profilo e si starebbe pescando dai mercati del nord come Danimarca e Olanda, ma con un occhio anche alla costosa Ligue 1. Per Stadio si dovrebbe proseguire con il 3-4-1-2, quindi con l'esigenza di trovare un'alternativa a De Silvestri, magari con qualche dote offensiva in più. Inoltre, Stadio sottolinea come non ci sia, oggi, l'intenzione di cedere un esterno d'attacco a gennaio nonostante il cambio modulo.