Stadio – Medel sceglie Bologna

Il cileno sarebbe pronto a restare a Bologna

Lo afferma il Corriere dello Sport-Stadio, parlando di come il difensore abbia lasciato Bologna per raggiungere il ritiro del Cile facendo intendere alla dirigenza di voler restare. Sul piatto c'era l'offerta sostanziosa dell'Elche, ma Medel sarebbe stato convinto dalla fiducia riposta in lui da Sinisa Mihajlovic, che lo ha schierato titolare contro Salernitana e Atalanta, e dalla squadra che sperava in una sua permanenza.