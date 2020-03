Stadio – Lyanco apre al Bologna

Lyanco apre le porte ad un ritorno al Bologna. In un giorno di quarantena come un altro, il brasiliano sui social ridà vita ad un sogno di mercato. In una serie di domande su Instagram infatti, il sudamericano all’esplicita domanda di un ritorno a Bologna, ha risposto “mai dire mai”. Il centrale è da sempre il desiderio di Sinisa Mihajlovic per rinforzare la retroguardia rossoblu. Il periodo passato insieme nel finale di stagione 2018-19 ha convinto il tecnico serbo delle capacità del brasiliano.

La sua candidatura è stata caldeggiata anche dall’ex capitano Blerim Dzemaili, che lo reputa una delle pedine chiave per tentare l’assalto all’Europa. Resta da fiaccare la resistenza del presidente del Torino, Urbano Cairo. A giugno il numero uno granata fu inflessibile: Lyanco non è in vendita. I tifosi rossoblu nella giornata di ieri hanno riacceso la fiaccola della speranza. Ora la palla è nel campo di Bigon e Sabatini che potrebbero fare un nuovo tentativo per il centrale sudamericano nella prossima sessione di mercato.