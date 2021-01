Stadio – Lavoro ai fianchi per Arnautovic

Due risposte diverse su due giocatori importanti. Se a Mario Mandzukic venne chiusa la porta ‘ci metterebbe tre mesi a tornare in forma’, il commento di Mihajlovic, su Marko Arnautovic le cose sono andate diversamente ‘mi piace, viene dalle mie parti’, la risposta di ieri di Sinisa.

Per il Corriere dello Sport Stadio sono messaggi chiari, forse Sinisa crede nello sbarco dell’ex West Ham a Bologna. Sabatini sta lavorando con passione a questa pista e farà di tutto per portarla a termine, ma per il quotidiano il Bologna dovrà essere unito e seguire il coordinatore per riaccendere l’entusiasmo di una piazza ancorata alla parte destra. Per Stadio la trattativa è complicata di suo e anche Fenucci, Di Vaio e Bigon dovranno essere al fianco di Sabatini per provare a portarla a compimento. Da Casteldebole si parla di una pista per giugno, ma Arnautovic vuole lasciare ora la Cina e sta dialogando con Sabatini.