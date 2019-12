Il Bologna guarda in casa Atalanta per il mercato di gennaio, nel mirino due giocatori in due reparti diversi.

Il titolo odierno di Stadio è ‘La doppietta di Sinisa’, il riferimento è al possibile arrivo di Musa Barrow in attacco e di Ibanez in difesa. Il Bologna è intenzionato a chiedere il diritto di riscatto per il centrale, mentre per l’attaccante c’è ancora differenza economica. Sullo sfondo resta Piatek, dato in uscita dal Milan dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic.