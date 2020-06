Stadio – La difesa balla, servono due rinforzi

Se il Bologna vorrà andare a caccia dell’Europa il prossimo anno avrà bisogno di due rinforzi difensivi.

Il Corriere dello Sport Stadio si sofferma su una statistica importante: il Bologna subisce gol da 22 partite consecutive. Contro la Juve è toccato nuovamente a Denswil salire sul banco degli imputati, giocatore che per Stadio non sarebbe meritevole di una maglia da titolare in Serie A. E qui ci si riallaccia alla prossima sessione di mercato dove per il Bologna ci sarà la necessità di due rinforzi difensivi: un centrale mancino e un terzino destro se Tomiyasu verrà dirottato in mezzo, oppure due centrali se il giapponese continuerà a fare l’esterno.