Stadio – Sabatini spinge per Dominguez

Si comincia a sfogliare la margherita dei possibili sostituti di Pulgar in casa Bologna. Walter Sabatini punta forte su Nicolas Dominguez. La clausola rescissoria del centrocampista è fissata a 10 milioni, il che rende l’operazione la più esosa e anche quella più rischiosa tra tutte, non avendo l’argentino mai giocato in Europa. Il talento sudamericano convince però la dirigenza rossoblu, che è pronta a sbaragliare la concorrenza per ottenerlo.

Le alternative restano Jorrit Hendrix del PSV Eindhoven e Sanjin Prcic del Levante. Due investimenti decisamente più sicuri dal punto di vista dell’impatto economico e dal tasso di rischio, ma che convincono meno del centrocampista del Velez. Resta da capire se Sabatini e Bigon lavoreranno adesso per aggiungere solo uno oppure due centrocampisti alla rosa emiliana.