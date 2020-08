Stadio – Il Bologna stringe per Hickey, ma lo scozzese chiede garanzie

Dopo aver ascoltato l’offerta del Bayern Monaco, Hickey è ora in pensatoio, in attesa di scegliere la prossima squadra. Nonostante il pressing dei bavaresi e l’interesse di Aston Villa e Celtic Glasgow i rossoblu restano in vantaggio per ottenere il giocatore. Il terzino scozzese sembra però voler chiedere garanzie riguardo un posto da titolare ai rossoblu.

“Il giocatore ha un’alta considerazione di sé ed è molto consapevole del proprio talento. Pensa di poter essere il futuro della Nazionale scozzese”. Così ha parlato di lui Massimo Donati, suo allenatore in seconda al Kilmarnock. Si delinea così un rebus difficile da risolvere per il Bologna che però può vantare un accordo verbale di circa due milioni con l’Hearts of Midlothian e un sostanziale vantaggio sulla concorrenza. Nelle prossime ore Sabatini e Bigon cercheranno di sbloccare la situazione, tentando di convincere il diciottenne.