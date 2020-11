Stadio – Il Bologna prenderà un difensore solo se…

Punto sul possibile mercato di gennaio sulle colonne del Corriere dello Sport Stadio.

Se sulla punta c’è una buona possibilità di un innesto, sul difensore al momento certezze non ce ne sono. Per il quotidiano un centrale servirebbe ma ci sono diverse variabili da valutare. La prima è il recupero e l’effettivo utilizzo di Medel in difesa, la seconda è la crescita di Tomiyasu come difensore centrale e, soprattutto, la terza è relativa alla classifica. Se il Bologna a gennaio sarà in posizione tranquilla non farà grandi interventi, se invece la zona rossa dovesse essere vicina la situazione potrebbe radicalmente cambiare.