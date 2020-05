Stadio – Il Bfc fa muro: Orsolini non si tocca

Si muove il mercato attorno a Riccardo Orsolini e due big si sono affacciate sul talento classe 1997.

Napoli e Borussia Dortmund lo seguono da tempo, ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio, il Bologna ha fatto muro: il ragazzo è incedibile. Chiaro, sono una offertona potrebbe cambiare gli scenari, ma si parla di 40-50 milioni di euro, cifra difficilmente raggiungibile nel calcio post coronavirus e con un Orsolini che deve ancora completare il suo processo di crescita. Ci sono poi le volontà del calciatore stesso che ha trovato in Mihajlovic colui che può ancora farlo maturare in ottica Europeo 2021. Insomma, Riccardo Orsolini non si muoverà da Bologna.