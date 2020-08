Stadio – Hickey sempre più lontano, si studiano le alternative

Nello stesso giorno in cui il Bologna ha ingranato l’accelerata decisiva per l’acquisto di Lorenzo De Silvestri, la trattativa per Aaron Hickey ha subito un forte arresto. Il ragazzo scozzese sarebbe infatti sempre più propenso ad accettare la corte del Bayern Monaco. I felsinei insisteranno fino al nero su bianco per cercare di convincere il giocatore classe 2001 ad accettare il rossoblu, ma le chances ormai sono minime.

Il Bologna per il ruolo di riserva di Mitchell Dijks potrebbe ora virare sugli obiettivi azzurri: Riccardo Marchizza e Alessandro Tripaldelli, rispettivamente classe ’98 e ’99, entrambi di proprietà del Sassuolo. L’alternativa è l’esterno del Paok Salonicco, Dimitrios Giannoulis, terzino del ’95, già Nazionale con i colori della Grecia. Altrimenti il ripiego potrebbe essere in casa, con Mihajlovic che potrebbe accontentarsi di Stefano Denswil nel ruolo di ricambio per il connazionale Dijks.