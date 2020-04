Stadio – Favilli o Santander, dipende dal budget

Il mercato del Bologna sarà una conseguenza della mancata ripartenza o meno della Serie A.

Secondo il Corriere dello Sport Stadio in caso di ripresa dell’attività, e quindi con la possibilità di terminare la stagione 2019/2020, la proprietà potrebbe mettere a disposizione della dirigenza un piccolo tesoretto per la prossima sessione di mercato, se invece ci sarà il serrate totale probabilmente Bigon e Sabatini saranno costretti a lavorare di prestiti e a zero euro.

Da questo dipendono anche le scelte offensive. Il Bologna da tempo è sulle tracce di Andrea Favilli, ma per prenderlo bisognerà fargli spazio in rosa e l’indiziato sembra essere Federico Santander (non un titolarissimo). Ma, come detto, tutto dipenderà dal budget perché Enrico Preziosi per il suo attaccante chiederà almeno 10 milioni di euro.