Stadio – E’ Palacio la coperta di Mihajlovic

Meno male che c’è Rodrigo Palacio è la sintesi di oggi del Corriere dello Sport Stadio sulla situazione in attacco del Bologna.

Mihajlovic ha chiesto un attaccante perché ‘da un anno e mezzo giochiamo senza, con tutto rispetto per Santander che ha avuto diversi problemi fisici’ e la coperta ha un nome e un cognome: Rodrigo Palacio. Non a caso il tecnico vuole dal mercato un ‘trenza’ più giovane, ma in attesa che arrivi Supryaga c’è l’argentino a dare movimenti, qualità e profondità alla manovra da ormai tre anni. Ecco allora che il Corriere dello Sport ripercorre le tappe dell’arrivo di Palacio a Bologna, cioè nel 2017 quando il tecnico Roberto Donadoni si impuntò e chiese alla dirigenza di portare in rossoblù l’argentino che era rimasto svincolato. C’è solo un problema ora per Palacio: che ha 38 anni ed è il motivo per cui Mihajlovic chiede un altro attaccante.