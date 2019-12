Destro via a gennaio solo se la destinazione gli è gradita

Lo scambio tra Mattia Destro e Andrea Favilli difficilmente andrà in porto. Sinisa è interessato ad attaccanti con caratteristiche differenti rispetto a quelle offerte dal genoano. In più Destro avrebbe lasciato intendere che difficilmente lascerà Bologna, se non per una destinazione particolarmente gradita. Non è da escludere a priori una cessione dell’ascolano durante questa sessione di mercato, ma le chances sono minime.

L’agente del giocatore, Luca Puccinelli, è in cerca di una sistemazione per il proprio assistito. La soluzione più probabile sembra però diventare sempre più la scadenza di contratto a giugno. Un divorzio quello tra rossoblu e Mattia ormai annunciato, si aspetta solo di conoscerne le tempistiche.