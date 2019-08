Stadio – Ci pensa Bigon

L’apertura del Corriere dello Sport Stadio di oggi è chiara, il titolo è ‘Ci pensa Bigon’.

Saltata la trattativa per Gustavo Cuellar, a Verona i rossoblù scenderanno in campo con gli stessi che hanno vinto a Pisa, non c’è tempo per prendere un nuovo mediano prima del via al campionato. Battuta d’arresto per il Bologna con il Flamengo, Sinisa pretende due rinforzi e ora si ritorna alla pista originaria che porta a Dominguez del Velez. ‘A 4 giorni dalla sfida – scrive in prima pagina Stadio – I rossoblù non hanno completato il centrocampo chiesto da Mihajlovic’.