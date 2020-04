Stadio – Bologna più ricco con Tomiyasu, il giapponese vale 30 milioni

Seguito in Belgio per un campionato intero da Bigon e i suoi emissari, Takehiro Tomiyasu si è presentato in punta di piedi a Bologna ma ci ha messo poco a guadagnarsi la maglia da titolare.

Terzino destro, centrale, il giapponese può fare tutto e ora è l’oro del Bologna. Prima Bigon, poi la benedizione di Sabatini, costo dell’operazione 8 milioni dal Sint Truiden. Investimento riuscito, alla perfezione. Ora il valore del difensore giapponese è quasi quadruplicato e la Premier League ha già messo gli occhi su di lui. Il Bologna, però, si nega ed è convinto della sua permanenza anche la prossima stagione. Su Tomi ci sarebbero squadre pronte a offrire 25 milioni, ma per il Bologna sotto i 30 milioni non si può andare. Poi il futuro, perché Tomiyasu potrebbe di fatto diventare un rinforzo in zona centrale se il Bologna prendesse un terzino destro. Effetto Tomiyasu, Bologna più ricco.

Fonte: Stadio.