Stadio – Bologna con due buchi

Problema mercato per il Bologna secondo il Corriere dello Sport Stadio.

Il quotidiano si sofferma sulle richieste di Sinisa Mihajlovic in estate, un difensore centrale e una punta da gol, entrambe le pedine non sono arrivate. Il Bologna crea tanto ma non segna, mentre dietro subisce gol da 38 partite perché i difensori hanno sempre l’errore in canna. Per Stadio ci sarebbe stato un errore grave del Bologna, non aver ascoltato le richieste di Mihajlovic e aver addirittura ceduto Bani. Domanda: Saputo non avrebbe potuto fare a meno di 4 milioni dopo averne investiti 190? Chi comanda a Casteldebole ha informato Saputo che la cessione di Bani avrebbe ulteriormente indebolito la difesa? Stadio conclude poi con una riflessione in ottica prossime sessioni di mercato: invece di pensare a chi cedere per fare cassa, è necessario mettere al corrente Saputo dei rischi a cui si potrà andare incontro in questa stagione.