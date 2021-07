Stadio – Benatia non facile, chiede 2 milioni l’anno

Il Bologna cerca di completare la difesa ma Benatia chiede tanto

Non solo mercato in entrata, ma anche in uscita. Il Bologna lavora alle cessioni secondarie o comunque che possano liberare spazio salariale. Calabresi è ufficiale al Lecce, ma ci sono da sistemare anche Paz e Denswil, senza dimenticare l'ingaggio da 1.5 milioni di Medel che avrà un colloquio con Mihajlovic per decidere il proprio futuro.