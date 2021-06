Stadio – Benatia al Bologna se abbassa le pretese

Il centrale marocchino è svincolato, chiede due milioni a stagione, ma la società non arriva a tanto

L'ex Roma chiede infatti 2 milioni netti a stagione, troppi per il Bfc che deve fronteggiare anche l'ingaggio di circa 3 milioni di Marko Arnautovic. Come l'austriaco, Mehdi arriverebbe a parametro zero, dopo l'esperienza in Qatar. Walter Sabatini lo conosce molto bene e aggiungerebbe alla formazione di Sinisa Mihajlovic personalità ed esperienza. Chi non arriverà sotto le Due Torri è Aleksandar Kolarov, fresco di rinnovo con l'Inter anche se con un ingaggio dimezzato rispetto alla passata stagione. Il Bologna segue anche le piste che portano a Lyanco e a Theate, ma entrambi sono troppo costose. Ecco perchè Benatia, tra tutti, al momento è il favorito per vestire la maglia rossoblù.