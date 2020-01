Stadio – Barrow solo con la Spal

Posizione più netta sulla presenza di Musa Barrow domenica contro il Verona per quanto riguarda il Corriere dello Sport Stadio. Per il quotidiano l’attaccante gambiano non sarà presente nella prossima sfida di campionato per motivi burocratici.

Barrow ha firmato ieri il suo contratto con il Bologna ma il suo tesseramento sarà possibile solo fra una settimana. Mihajlovic, dunque, non dovrebbe averlo a disposizione contro gli scaligeri, mentre non ci saranno problemi per il derby del 25 gennaio contro la Spal. Sul fronte difensore, per Stadio oggi si dovrebbe chiudere la trattativa per Ibanez.