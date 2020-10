Stadio – Bani salva Tomiyasu

Grazie alla cessione di Mattai Bani il Bologna potrà trattenere Takehiro Tomiyasu.

E’ questa la sottolineatura dell’edizione odierna di Stadio che riporta come il Bologna avesse deciso di fare cassa con la cessione di uno tra Bani e Denswil, ovvero al primo per cui sarebbe giunta una offerta. A Mihajlovic e Sabatini non sarebbe andata giù la cessione del giapponese e così è toccato all’ex Chievo, uno dei migliori in difesa la passata stagione anche con 4 gol, che si trasferirà a Genova in prestito con obbligo di riscatto a 3.5 milioni di euro.