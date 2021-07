Stadio – Arnautovic: è questione di tempo

Arnautovic e il Bologna: corsa contro il tempo, e lui cerca casa in città

Il Bologna spera di averlo a Pinzolo, almeno per la seconda settimana, ma le tempistiche per lo svincolo dallo Shanghai si allungano e il rischio che non si faccia in tempo c'è. I cinesi hanno cercato di monetizzare per la cessione del cartellino ma non ci sono riusciti, poi sono entrati nell'ordine delle idee di lasciarlo partire a parametro zero senza riconoscere arretrati e buonuscita, situazione che non è piaciuta all'entourage del giocatore. Tuttavia, il giocatore ha scelto Bologna e starebbe, secondo Stadio, cercando casa e scuola internazionale per i figli. Si tratta a oltranza per lo svincolo. Ora è in vacanza in Spagna e non è escluso che possa fare un salto in Sardegna dove alloggia Sinisa Mihajlovic. Dalla Turchia si parla poi di Besiktas e Fenerbahce pronte ad investire per il cartellino, ma in realtà cercano come il Bologna di prelevarlo a zero.