Stadio – Alla cifra giusta il Bologna farà di tutto per Lyanco

Il Bologna di nuovo in pressing per Evangelista Lyanco, tanto che, secondo Stadio, alla giusta cifra i rossoblù faranno di tutto per riportarlo a Bologna.

Walter Sabatini e Riccardo Bigon starebbero continuando a parlarne con il procuratore, anche se ufficialmente il Bologna tende a negare, ma per Stadio è il gioco delle parti. Ma cosa serve affinché la trattativa possa decollare? Che Cairo pretenda una cifra ragionevole e che Saputo sia disposto ad un investimento importante. Ad ogni modo, il prezzo, a causa della pandemia, è sceso: si passa dai 20 milioni chiesti un anno fa ai 10-12 attuali