L'allenatore della Juventus - Luciano Spalletti, ha lasciato delle dichiarazioni a Mixed Zone dopo l'amichevole in famiglia contro la Juve Next Gen. Così su Lucumi.

"Lucumì ha quella garra lì, ha quella fisicità lì addosso che a noi ci fa un po’ comodo. Ha quella garra del giocatore sudamericano che viene a imporre il suo status di carattere, non sa fare diversamente. A quelli lì cerca di essere un po’ più morbido, poi a metà c’ho quelli che riescono a mettere queste qualità: danno sicuramente qualcosa alla squadra".