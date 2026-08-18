Nell'intervista post amichevole in famiglia tra Juventus e Next Gen, Spalletti ha sottolineato le doti di Lucumi
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L'allenatore della Juventus - Luciano Spalletti, ha lasciato delle dichiarazioni a Mixed Zone dopo l'amichevole in famiglia contro la Juve Next Gen. Così su Lucumi.
"Lucumì ha quella garra lì, ha quella fisicità lì addosso che a noi ci fa un po’ comodo. Ha quella garra del giocatore sudamericano che viene a imporre il suo status di carattere, non sa fare diversamente. A quelli lì cerca di essere un po’ più morbido, poi a metà c’ho quelli che riescono a mettere queste qualità: danno sicuramente qualcosa alla squadra".
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