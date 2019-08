Sono stati riavviati i contatti tra il Bologna e il Levante per il centrocampista Sanjin Prcic.

Il bosniaco classe ’93 è considerato come uno dei profili più indicati per sostituire Pulgar, molto vicino alla Fiorentina. Il giocatore classe ’93 ha già giocato in Italia vestendo le maglie di Torino e Perugia.