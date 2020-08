Skov Olsen può partire in prestito, Gerrard e i Rangers ci pensano

Skov Olsen potrebbe lasciare Bologna in prestito. Nonostante le parole di Sabatini, che ne hanno escluso la cessione anche in prestito, a meno di offerte irrinunciabili, continuano a rincorrersi le voci su un suo possibile arrivederci alle Due Torri. Secondo il Corriere di Bologna infatti, oltre alle sirene turche di Trabzonspor e Besiktas e quelle danesi del Copenhagen, anche i Rangers di Glasgow starebbero pensando al talento scandinavo.

La squadra allenata dall’ex stella del Liverpool, Steven Gerrard, avrebbe infatti bussato alle porte di Casteldebole chiedendo un prestito ai rossoblu per il talento classe 1999. I rossoblu starebbero valutando attentamente tutte le considerazioni attorno al giocatore. Il ragazzo è reduce da una prima stagione in Italia al di sotto delle aspettative e un prestito potrebbe essere un’ottima iniezione di fiducia per il danese.