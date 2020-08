Sinisa spinge per De Silvestri, possibile accelerata decisiva?

Si può considerare come un figlio, calcisticamente parlando, di Mihajlovic. La carriera di Lorenzo De Silvestri è legata a doppio filo a quella di Sinisa. Dopotutto i due si sono già incrociati in quattro occasioni differenti, con quattro casacche diverse. Il tecnico serbo sogna un quinto incontro con l’esperto terzino italiano proprio sotto le Due Torri.

Al momento De Silvestri, svincolatosi dal Torino, ha ricevuto l’offerta del Bologna: un biennale da circa 800.000 euro annuali. Il terzino prende però tempo in attesa di alternative. Il Parma sembra essersi defilato, ma il Toro potrebbe cercare di rifirmare il giocatore. Il nuovo tecnico Giampaolo ha infatti espresso il proprio apprezzamento per il 32enne, aprendo ad un ritorno in granata. Il Bologna resta in attesa.

Fonte: Gazzetta Dello Sport.