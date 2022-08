Shomurodov, il Bologna ha fretta

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina sottolinea come il centravanti uzbeko resti una priorità per Sartori e i suoi collaboratori, ma al momento l'offerta recapitata alla Roma è stata giudicata troppo bassa: il Bologna dovrà alzare l'asticella di circa 2 milioni di euro se vorrà convincere i giallorossi, che dal canto loro hanno aperto alla formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. I rossoblù vogliono accelerare: la concorrenza del Torino incombe.