Scambio Calabresi-Faragò, chiusura vicina?

Dopo l’acquisto di Soumaoro, il Bologna è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo per la difesa. I rossoblù sono infatti al lavoro con il Cagliari per trovare un accordo per lo scambio tra Arturo Calabresi e Paolo Faragò.

La chiusura sembrerebbe imminente, visto che lo stesso giocatore del Bologna non è stato convocato per la partita di quest’oggi contro il Verona. Si attende ormai solo l’ufficialità dell’affare, che porterà una plusvalenza a bilancio ai due club. L’operazione è poi congeniale ad entrambi i tipi di gioco dei due allenatori: Di Francesco con Calabresi avrà un terzino più bloccato, mentre Mihajlovic un laterale in più che può giocare anche a centrocampo. Faragò conta inoltre più esperienza rispetto al giovane terzino rossoblù: per lui 99 presenze in A e 4 reti con la maglia del Cagliari. Quest’anno invece conta 8 gettoni, prima dell’infortunio alla coscia che lo sta ancora tenendo fuori.

Fonte-Carlino