Sartori stringe per Oleg Reabciuk

Oggi, ultimo allenamento dell’anno per il Bologna, con Zirkzee che continua ad allenarsi a parte e con Skorupski e Barrow che dovrebbero gradualmente rientrare in gruppo, dopo i lievi acciacchi subiti nei giorni scorsi. A 4 giorni dalla ripresa del campionato, con il Bologna che farà visita alla Roma, Thiago Motta ha continuato a lavorare sul 4-2-3-1, modulo preferito dal mister. Dalle ultime sedute di allenamento, con Barrow fermato da un leggero dolore inguinale, Motta ha in avanti schierato nelle partitelle, Arnautovic e Sansone con Soriano esterno sinistro. Di certo, all’Olimpico non si ripartirà dopo oltre un mese di sosta con troppi esperimenti o novità. Potrebbe esserci qualche interprete diverso in qualche ruolo ma il cliché, dovrebbe essere identico alle ultime uscite del Bologna che lo ha visto vincere 4 partite su 5.