Saelemaekers: “Convinto da Motta e dalla sua ambizione. Sono contento”

Giornata di presentazione per Alexis Saelemaekers a Casteldebole. Arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Milan, il belga rappresenta il profilo ideale di giocatore per Thiago Motta, sia per duttilità tattica sia per impegno e dedizione in campo. Lo ha dimostrato al Milan, sudando sempre la maglia, lo farà anche al Bologna. Ha vinto uno Scudetto in rossonero ma l'uscita di Maldini ha portato Alexis a prendere una decisione importante per la sua carriera. Ora da Bologna parte un nuovo capitolo: