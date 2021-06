Sabatini: “Medel al Boca? La decisione è nelle sue mani”

Le parole di Walter Sabatini a El Deportivo

"La decisione di rimanere o andare via è nelle sue mani. Abbiamo un grande rispetto per il suo lavoro, è un giocatore che ha dato un grande appoggio alla squadra. E' un bravo ragazzo e un giocatore importante per il nostro club. Ha ancora un anno di contratto e sappiamo dell'interesse del Boca Juniors, ma non sappiamo che decisione prenderà".