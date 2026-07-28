Walter Sabatini conosce bene l'ambiente romanista e quello rossoblù. Santiago Castro ha vissuto la passione bolognese e ora affronterà le pressioni e le aspettative capitoline, ma l'ex direttore è convinto che l'argentino potrà solo che fare bene con la maglia della Roma.

Sabatini si è detto certo del colpo fatto dai giallorossi portando il centravanti classe 2004 alla corte di Gasperini. Queste le parole dell'ex dirigente a TMW: "Castro è molto forte. L'ho sempre ammirato fin dalle prime amichevoli che ha fatto con il Bologna. È uno che si gioca la vita su ogni palla, di grande temperamento e che conosce anche le soluzioni tecniche per trovare la porta. Mi piace, è un combattente. Un giocatore moderno, farà benissimo".