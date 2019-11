Sabatini: “Non vedo l’ora di abbracciare Sinisa. Ibrahimovic? Attendiamo…”

Nell’ambito di un forum tenutosi a Roma in queste ore, il responsabile dell’area tecnica Walter Sabatini ha parlato ai microfoni di Alessandro Marzocchi di Radio Nettuno.

“Perché non c’è coesione tra sport e politica per quanto riguarda le strutture? – ha attaccato Sabatini – Altrimenti a Roma lo stadio sarebbe già stato fatto. A Bologna abbiamo uno stadio bellissimo, siamo soddisfatti con un’area ospitalità magnifica. L’impianto è confortevole e c’è un progetto per migliorarlo. Bologna è Bologna, è un’altra cosa”.