Sabatini: “Miha una belva. Luperto? Non ci interessa”

Che Sinisa Mihajlovic fosse abbastanza arrabbiato dopo lo sciagurato pareggio di Parma si era capito, ma è arrivata una ulteriore conferma da Walter Sabatini. Il coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact ne ha parlato a Radio Kiss Kiss.

“Sinisa era arrabbiato per come è finita a Parma – si legge su Parma Live – E’ una belva e voleva chiaramente un altro finale”. Stasera partita importante contro il Napoli che potrebbe schierare Lozano titolare: “E’ un giocatore con qualità eccellenti, può esplodere”. Infine un pensiero su Luperto che non rientra nei piani di mercato del Bfc: “E’ un ottimo giocatore ma non fa al caso nostro”.