Il Bologna resterà così a gennaio. Dopo le parole di Bigon nel corso della conferenza stampa di presentazione di Barrow, sono arrivate quelle di Walter Sabatini a Sky. Il Bologna non effettuerà operazioni in entrata: “C’è stato un momento di emergenza in difesa, ma penso sia superato – ha affermato – Abbiamo deciso di non aggiungere tanto per farlo, ma per luglio abbiamo già individuato due calciatori fortissimi”.

