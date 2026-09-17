VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Matteo Moretto, della squadra di Fabrizio Romano, è stato il primo a segnalare la posizione in bilico di Domenico Tedesco nel primo pomeriggio di martedì. Alla fine, dopo le 21 di sera, ora di fine riunione dello stato maggiore, si è arrivati alla decisione dell'esonero. Nelle scorse ore, proprio Fabrizio Romano, ha parlato della scelta ricaduta su Raffaele Palladino, sempre stato in pole position per i dirigenti rossoblù:

"Palladino è stata la prima scelta di tutta la dirigenza del Bologna, dalla proprietà alla dirigenza. È un allenatore che al Bologna piace tanto per una serie di ragioni: non soltanto di gioco, anche di carisma, anche di abitudine alla gestione di determinati giocatori”, le parole dell'esperto di mercato.