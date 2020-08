Carlino – La Roma di Friedkin vuole Sabatini?

Il Resto del Carlino la definisce una suggestione da ombrellone, ma nelle ultime ore sarebbe circolata una pazza indiscrezione su un possibile ritorno di Walter Sabatini alla Roma. Dan Friedkin, il nuovo proprietario della squadra giallorossa, è a caccia di un nuovo direttore sportivo, e il nome di Sabatini è uno tra i più apprezzati.

L’attuale ds rossoblù ha guidato le operazioni di mercato della Roma per cinque anni, per la precisione dal 2011 al 2016. A chiarire quello che sarà il futuro di Sabatini è la questione legata al rinnovo di contratto con il Bologna, che ancora non è arrivato anche se sembra trattarsi solo di una formalità. Difficile quindi, se non impossibile, pensare ad un ritorno di Sabatini nella capitale. Pochi dubbi perciò: i nuovi Dzeko, Salah, Nainggolan, Pjanic, tutti nomi che lui stesso ha portato a vestire la maglia giallorossa, verranno portati da Sabatini sotto le Due Torri e non all’ombra del Colosseo.