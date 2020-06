Rinnovi, le condizioni di Mihajlovic a Danilo

Non solo ripresa del campionato, c’è anche il tema dei rinnovi contrattuali. In casa Bologna quello un po’ più complicato sembra essere relativo a Danilo, il perno della difesa rossoblù.

Il brasiliano, secondo quanto riportato da Stadio, avrebbe avuto un colloquio con Sinisa Mihajlovic in cui il tecnico serbo gli ha ribadito la volontà di continuare ad allenarlo e l’assoluta utilità nel suo progetto tecnico, ma come per tutti gli altri non esiste il posto assicurato. In ottica futura c’è poi il possibile accentramento di Tomiyasu e l’arrivo di un centrale di piede mancino, aspetti che potrebbero togliere minutaggio a Danilo. Poi l’aspetto economico. E’ possibile che il Bologna offra un contratto leggermente al ribasso a Danilo che percepisce circa 800 mila euro. Su questo fronte, però, non dovrebbero esserci problemi. La scelta di Danilo sarà dunque solo tecnica, anche se da Casteldebole filtra ottimismo.