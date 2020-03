Non è questo il tempo di pensare ai rinnovi.

Tre sono i giocatori importanti in scadenza di contratto a giugno, tre veterani che probabilmente il Bologna non vorrà perdere. Ora tutti concentrati sul campo e sull’emergenza Coronavirus, poi ad aprile o maggio si tratterà. A primavera inoltrata il Bologna sonderà il terreno per i rinnovi di Da Costa, Danilo e Palacio, tutti e tre ben disposti a restare ancora in rossoblù.